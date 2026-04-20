In Italia, la maggior parte delle fedi nuziali sono prodotte da un'azienda di Arezzo, che quest'anno celebra il centenario della sua attività. Secondo i dati, circa il 70% delle fedi indossate nel paese sono realizzate da questa realtà. La produzione di gioielli di questa azienda si concentra principalmente sull’oreficeria, e le sue creazioni sono molto diffuse tra le persone che scelgono di indossare un simbolo di unione.

DATE uno sguardo al vostro anulare, è molto probabile che abbiate una fede di Unoaerre. Sette su dieci in Italia arrivano dalla storica azienda di Arezzo, che quest’anno compie 100 anni. La storia di questa azienda ha radici molto lontane, tanto è vero che viene fondata nel cuore della Toscana, ad Arezzo, nel 1926. A raccontare questo secolo fatto di tenacia, innovazione, ma anche di crisi è Maria Crisina Squarcialupi, presidente del gruppo. Al fianco ad Unoaerre esiste dal 1974 anche Chimet, come dice lei, una "miniera urbana", società dedita al recupero di metalli preziosi. In un momento, come quello attuale, nel quale, vista l’incertezza geopolitica, l’ oro ha più volte superato record storici, propri al suo prezzo si guarda per progettare il futuro di questa impresa italiana nota nel mondo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’oro italiano, 7 fedi su 10 nascono nell’oreficeria. Unoaerre

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