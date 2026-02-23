Ucraina Zelensky | A Leopoli attentato terroristico cinico e brutale

Volodymyr Zelensky ha condannato l’attentato a Leopoli, dove un’esplosione ha provocato un morto e 25 feriti, attribuendolo a un attacco terroristico pianificato con messaggi su Telegram. Zelensky ha descritto l’azione come “cinica e brutale” e ha sottolineato che i responsabili sono stati reclutati online. L’attacco ha colpito una zona nevralgica della città, generando forte preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La polizia sta indagando sulle modalità dell’operazione.

Nuovo discorso di Volodymyr Zelensky ai cittadini ucraini e al resto del mondo. In un messaggio rilasciato domenica sera, il presidente ha affermato che l’esplosione avvenuta a Leopoli, causando un morto e 25 feriti, è stato un attacco terroristico “cinico e brutale”, i cui autori sono stati reclutati tramite Telegram. “Abbiamo informazioni che indicano che i russi intendono continuare a compiere azioni di questo tipo”, ha ribadito Zelensky. Oltre a Leopoli, nelle ultime 24 ore c’è stato anche un attacco nella regione di Kiev, dove sarebbe morto un civile. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, esplosioni e vittime a Kiev. Zelensky: “A Leopoli un attentato terroristico, 1 morto e 25 feriti”Un'esplosione a Kiev ha causato vittime e danni, a causa di un attacco missilistico russo.

Ucraina, bombe vicino al centro di Leopoli: le autorità parlano di attacco terroristicoLe esplosioni vicino al centro di Leopoli sono state causate da un attacco terroristico, secondo le autorità locali.

