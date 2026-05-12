Ucraina tregua scaduta | riprendono i raid russi

Dopo la fine del cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente americano, i raid aerei russi sono ripresi sul territorio ucraino. Le operazioni militari sono ripartite poco dopo la scadenza dell'accordo, senza segnali di cessazione immediata. Le forze russe hanno continuato a condurre attacchi aerei nella regione, senza interruzioni o dichiarazioni ufficiali di sospensione. La situazione sul campo rimane tesa e in evoluzione.

(Adnkronos) – Sono ripresi, poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump, i raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre cinquanta sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'oblast di Dnipropetrovsk nell'est del Paese. Lo ha reso noto il responsabile. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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