Nelle ore precedenti alla tregua annunciata tra Russia e Ucraina, sono stati segnalati oltre 20 decessi causati dai raid russi sull’Ucraina. Zelensky ha commentato che le azioni russe sono solo propaganda. Intanto, Mosca ha interrotto temporaneamente l’accesso a internet prima della parata del 9 maggio. Le due parti hanno continuato a scambiarsi colpi di droni e missili, con un bilancio pesante soprattutto per le forze ucraine.

In attesa di vedere se funzioneranno le tregue separate annunciate dalla Russia e dall’Ucraina (quattro giorni in totale, dal 6 al 9 maggio), le due parti hanno intensificato nelle ultime ore i tiri incrociati di droni e missili, con un pesante bilancio in vite umane, soprattutto da parte ucraina. Almeno 22 persone sono morte in attacchi russi, secondo le autorità locali. Mentre sull'altro fronte Mosca riferisce di 4 uccisi e decine di feriti. E la capitale russa si prepara a celebrare l’annuale parata della Vittoria, sabato 9 maggio, nell’incubo di attacchi ucraini dal cielo. Al punto da bloccare per motivi di sicurezza praticamente tutte le connessioni mobili internet nel centro città, con pesanti disagi per i residenti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sangue prima della tregua: oltre 20 morti nei raid russi sull'Ucraina. Zelensky: "Da loro solo propaganda". E Mosca taglia internet prima della parata

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