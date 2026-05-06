Ucraina 28 civili morti per i raid russi durante la tregua

Durante una tregua, diversi raid hanno provocato la morte di 28 civili in Ucraina. La Russia ha utilizzato circa 100 droni in queste operazioni. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali da parte delle autorità russe riguardo a queste azioni. La decisione di intensificare i raid in questo periodo ha attirato l’attenzione, ma i motivi specifici non sono stati resi noti. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

? Cosa scoprirai Come può la Russia giustificare l'uso di 100 droni durante la tregua?. Perché Mosca ha scelto di intensificare i raid proprio ora?. Quali nuove sanzioni chiederà Kyiv per rispondere a questa escalation?. Come reagirà Zelenskyy dopo la scadenza del cessate il fuoco?.? In Breve Oltre 100 droni e tre missili hanno colpito Donetsk, Poltava e Dnipro.. Andriy Sybiga chiede nuove sanzioni e isolamento internazionale contro il regime russo.. Le truppe russe hanno perso più territorio in aprile rispetto a quello conquistato.. Mosca ha rafforzato la difesa aerea per la parata di sabato in Piazza Rossa.. Almeno 28 civili perdono la vita a causa dei bombardamenti russi nelle regioni di Donetsk, Poltava e Dnipro durante la notte di martedì, in violazione della tregua concessa da Zelenskyy.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ucraina, 28 civili morti per i raid russi durante la tregua Notizie correlate Leggi anche: Ucraina, i russi non si fermano. Uccisi 5 civili in un raid Sangue prima della tregua: oltre 20 morti nei raid russi sull'Ucraina. Zelensky: "Da loro solo propaganda". E Mosca taglia internet prima della parataIn attesa di vedere se funzioneranno le tregue separate annunciate dalla Russia e dall’Ucraina (quattro giorni in totale, dal 6 al 9 maggio) , le due... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Russia attacca l’Ucraina nonostante il cessate il fuoco; Guerra Russia-Ucraina, cittadini peruviani venivano ingannati e portati al fronte; Ucraina-Russia, 3 morti a Belgorod e nuovo incendio a Tuapse: il 28 aprile dei droni; Ucraina: almeno 12 morti per un raid russo a Zaporizhzhia. Video. Ucraina, attacchi russi con bombe guidate uccidono almeno 26 civiliVideo. L'Ucraina ha dichiarato che almeno 26 persone sono state uccise in attacchi russi martedì 5 maggio 2026, con le perdite più gravi a Zaporizhzhia e Kramatorsk. it.euronews.com Sangue prima della tregua, 'oltre 20 morti nei raid russi sull'Ucraina'In attesa di vedere se funzioneranno le tregue separate annunciate dalla Russia e dall'Ucraina (quattro giorni in totale, dal 6 al 9 maggio), le due parti hanno intensificato nelle ultime ore i tiri i ... ansa.it Nelle ultime ore, l’Ucraina ha denunciato un raid aereo russo questa mattina nella regione meridionale di Zaporizhzhia. L’attacco si è verificato poche ore dopo che, a mezzanotte, era entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Kiev - facebook.com facebook +++ #Ucraina Corsa contro il tempo per salvare 45 bambini deportati dalla #Russia +++ @Europol ha ricostruito identità e percorsi di un gruppo di minori spariti. E nelle aree occupate ragazzi "arruolati" dalla propaganda. @nelloscavo @Avvenire_Nei x.com