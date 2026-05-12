Ucraina pioggia di droni russi dopo la fine della tregua

Dopo la fine della tregua annunciata da Donald Trump, si sono intensificati gli attacchi con droni russi in Ucraina. Nell’oblast di Dnipropetrovsk, un uomo ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite a causa dei raid. La situazione si è aggravata con un aumento delle operazioni militari nella regione, senza che siano stati segnalati interventi di mediazione o cessate il fuoco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui