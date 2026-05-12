Ucraina pioggia di droni russi dopo la fine della tregua
Dopo la fine della tregua annunciata da Donald Trump, si sono intensificati gli attacchi con droni russi in Ucraina. Nell’oblast di Dnipropetrovsk, un uomo ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite a causa dei raid. La situazione si è aggravata con un aumento delle operazioni militari nella regione, senza che siano stati segnalati interventi di mediazione o cessate il fuoco.
Dopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni riprendono gli attacchi tra Mosca e Kiev. Oltre 50 droni russi sull’Ucraina, mentre il Cremlino sostiene di aver abbattuto 27 velivoli ucraini nelle regioni di confine L'esercito russo ha riferito di aver abbattuto 27 droni lanciati nella notte dalle forze armate ucraine dopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump. Dalle 24 alle 7 ora di Mosca, "le unità di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 27 droni ucraini ad ala fissa" sopra le regioni di Belgorod, Voronez e Rostov, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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