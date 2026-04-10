Ucraina fino a domenica sera la tregua della Pasqua ortodossa Zelensky rilancia i negoziati | Fine dei raid anche dopo la festività

Fino a domenica sera, in Ucraina, è stata osservata una tregua legata alla Pasqua ortodossa, che ha coinvolto zone al centro delle tensioni. Durante questo periodo, le ostilità sono state sospese, offrendo un momento di pausa alla popolazione. Il presidente del paese ha annunciato la volontà di proseguire i negoziati e di interrompere i raid anche dopo la fine della festività. La tregua dura 32 ore, durante le quali non si sono verificati scontri o attacchi.

Per 32 ore non si morirà in Ucraina. Non si morirà dal pomeriggio di domani fino alla sera di domenica prossima, perché comincerà il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa: Putin ha ordinato con un decreto presidenziale all’esercito di “cessare le operazioni di combattimento in tutte le direzioni per questo periodo”, ma le forze armate devono rimanere comunque pronte per intercettare “possibili provocazioni nemiche” e qualsiasi “azione aggressiva”. L’ultima frase della dichiarazione è questa: “Presumiamo che la parte ucraina seguirà l’esempio della Federazione Russa”. Zelensky, che aveva proposto la fine delle ostilità lungo il fronte lungo oltre 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, fino a domenica sera la tregua della Pasqua ortodossa. Zelensky rilancia i negoziati: “Fine dei raid anche dopo la festività” Ucraina, tregua di 32 ore per la Pasqua ortodossa. Zelensky: “Putin può farla durare”(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto favorevolmente il cessate il fuoco di 32 ore che il leader del Cremlino Vladimi... Pasqua ortodossa, Putin annuncia la tregua in UcrainaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Temi più discussi: Ucraina, Putin annuncia tregua di Pasqua l’11 e il 12 aprile; Ucraina, Putin ha dichiarato il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa; Pasqua di guerra: i preti da Gaza al Libano celebrano nonostante i bombardamenti; Piccolo segnale di distensione. Tregua di 33 ore per la Pasqua Ortodossa. Guerra Ucraina, Il Cremlino: stop attacchi su Kiev fino a domenica. Zelensky: «Mai con Putin a Mosca, venga lui qui»Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha precisato che gli attacchi all'Ucraina che la Russia ha accettato di sospendere fino a domenica su richiesta di Donald Trump, sono quelli che prendono di ... ilgazzettino.it Guerra Ucraina, Mosca: «La Nato sta introducendo elementi di conflitto nell'Artico»Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha precisato che gli attacchi all'Ucraina che la Russia ha accettato di sospendere fino a domenica su richiesta di Donald Trump, sono quelli che prendono di ... ilmattino.it Guerra in Ucraina, cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa Putin ha annunciato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa in Ucraina, dall'11 al 12 aprile 2026. Il Cremlino ha ordinato ai ministri della Difesa e allo Stato Maggiore di sospendere i combatti - facebook.com facebook Il cessate il fuoco in Ucraina per la Pasqua ortodossa funzionerà questa volta x.com