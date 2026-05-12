Ucraina nuovi sospetti | 9 milioni di dollari riciclati nel Dynasty

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi sospetti di riciclaggio di denaro emergono in relazione a un caso che coinvolge circa 9 milioni di dollari. Secondo le indagini, i fondi energetici sarebbero stati convertiti in proprietà private e utilizzati per l’acquisto di ville di lusso a Kozyn. Restano da chiarire i beneficiari di queste proprietà e i dettagli delle transazioni finanziarie che avrebbero permesso questa trasformazione di fondi pubblici in asset privati.

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? Domande chiave Chi sono i beneficiari delle ville di lusso a Kozyn?. Come sono stati trasformati i fondi energetici in proprietà private?. Quali nomi emergono dalle intercettazioni di via Hrushevskoho?. Perché i lavori al cantiere sono stati interrotti bruscamente?.? In Breve Intercettazioni del 1 luglio 2025 coinvolgono Natalia e Timur Mindich a Kiev.. Lavori sospesi a Kozyn per mancato pagamento stipendi operai da due mesi.. Indagati figurano Andriy Yermak, Oleksiy Chernyshov e l'imprenditore Syranchuk.. Tangenti sugli appalti energetici finanziano quattro ville di mille metri quadri.. A Kiev, l’ufficio nazionale anti-corruzione Nabu e...🔗 Leggi su Ameve.eu

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