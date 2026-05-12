Il Cremlino ha dichiarato che sono stati fatti molti passi importanti per favorire la pace in Ucraina, aggiungendo che la fine del conflitto potrebbe essere vicina. Tuttavia, ha precisato che non è ancora possibile stabilire date precise o obiettivi dettagliati. La comunicazione arriva in un momento in cui si continua a lavorare sui progressi senza definire un calendario definitivo per la risoluzione della crisi.

Sono stati compiuti molti passi fondamentali per favorire una risoluzione del conflitto in Ucraina ma è troppo presto per discutere di date e obiettivi specifici. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “L’enorme mole di lavoro nel processo di pace ci permette di dire che la fine è davvero vicina” ma “in questo contesto, è impossibile parlare di dettagli a questo punto”, ha dichiarato Peskov. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Cremlino: "Fatto molto lavoro per pace, fine guerra davvero vicina"

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Parlamento Russo Pretende la Fine della Guerra in Ucraina

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