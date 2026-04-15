Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra in Iran è “molto vicina alla fine”. La sua affermazione è stata resa pubblica in un momento di tensioni tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli sulle fonti di questa valutazione né sul contesto specifico in cui è stata pronunciata. La situazione internazionale rimane complessa e monitorata da vicino dagli osservatori.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di ritenere che la guerra in Iran sia “molto vicina alla fine“. Trump ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista a Maria Bartiromo di Fox Business News. Centrosinistra, Bombardieri scherza con i giornalisti: "Io federatore? No" e indica Landini New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Considero la guerra molto vicina alla fine"

Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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