Durante un’intervista con la conduttrice di Fox News, l’ex presidente ha affermato che il conflitto con l’Iran è « molto vicino alla fine ». Ha anche anticipato l’eventualità di nuovi colloqui tra gli Stati Uniti e Teheran, con la mediazione del Pakistan, previsti questa settimana o all’inizio della prossima. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussione sulle tensioni tra le due nazioni.

Intervistato dalla conduttrice di Fox News Maria Bartiromo, Donald Trump ha detto che il conflitto con l’Iran è « molto vicino alla fine », anticipando la possibilità di un nuovo round di colloqui tra Washington e Teheran, con la mediazione del Pakistan, questa settimana o all’inizio della prossima. In tale ottica, il presidente Usa ha aggiunto che, in questo momento, non sta pensando a una proroga del cessate il fuoco con l’Iran, in scadenza il 21 aprile. More tomorrow @MorningsMaria @FoxBusiness pic.twitter.com6sROcqLQG5 — Maria Bartiromo (@MariaBartiromo) April 15, 2026 Trump: «Se attaccassimo ora ci metterebbero 20 anni a ricostruire»....🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump ha detto che la guerra in Iran «è molto vicina alla fine»

Trump rilancia la guerra all'Iran - 1mattina News 02/04/2026

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Trump parla alla nazione: «Guerra in Iran vicina alla fine»Go Home Nessun accenno, però, a un vero piano di uscita, o a cosa accadrà il giorno dopo.

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Trump ha fatto capire che ci potrebbero essere nuovi negoziati con l’Iran e ha detto perfino che la guerra potrebbe finire «molto presto», ma come al solito è meglio non fidarsi troppo. Il Post segue tutte le notizie con questo liveblog: - facebook.com facebook

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