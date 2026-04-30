Ibiza italiano ucciso con una coltellata | chi era Francesco Sessa

Un uomo di 35 anni originario di Pagani, nel Salernitano, è stato trovato morto sulla spiaggia di Platja d’en Bossa a Ibiza. La vittima è stata colpita con un coltellata. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso e hanno già identificato il nome dell’uomo coinvolto. La scena del delitto si trova in una delle zone più frequentate dell’isola, vicino a stabilimenti balneari e locali notturni.

Era originario di Pagani, in provincia di Salerno, Francesco Sessa, il 35enne accoltellato e ucciso a Ibiza in pieno giorno. L'aggressione sarebbe avvenuta nell'area di Platja d'en Bossa, frequentatissima d'estate in qualsiasi ora del giorno. La vittima, secondo i media locali, sarebbe stata vista da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo. Un colpo al torace sarebbe stato fatale. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza l'aggressore si sarebbe dato alla fuga., Per oltre un'ora, i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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