Chi era Francesco Sessa il 35enne salernitano ucciso a Ibiza con una coltellata

La Guardia Civil sta conducendo le indagini sull’omicidio di Francesco Sessa, un uomo di 35 anni originario di Pagani, in provincia di Salerno. La vittima è stata colpita con un coltello a Ibiza, dove si era trasferito da diversi anni. L’evento è avvenuto ieri sull’isola delle Baleari, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

La Guardia Civil indaga sull'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di Pagani (Salerno) ucciso ieri a Ibiza con una coltellata; il giovane si era trasferito da anni nelle Baleari.🔗 Leggi su Fanpage.it

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