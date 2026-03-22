Trovato morto in casa con una coltellata al petto a Nuoro | l’allarme dato dal figlio di 12 anni

Un uomo è stato trovato morto in casa a Loculi, nel Nuorese, con una ferita al petto. La scoperta è avvenuta dopo che il figlio di 12 anni ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

A Loculi, nel Nuorese, un uomo è stato trovato morto in casa con una ferita al petto. A dare l’allarme è stato il figlio 12enne. Sul posto 118 e carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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