Firenze lite nel centro per minori | un ragazzo ferito al petto con un coltello

A Firenze, nel centro per minori di via Sacco e Vanzetti, si è verificata una rissa tra due giovani durante la quale uno di loro è stato ferito al petto con un coltello. La vicenda si è verificata nel pomeriggio di oggi e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La persona ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Firenze, 16 marzo 2026 – Una violenta lite tra due giovani si è sviluppata nel Centro per minori di via Sacco e Vanzetti. Al culmine della lite, uno dei due avrebbe colpito con un coltello un suo coetaneo, ed è stato denunciato per lesioni personali. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 15 marzo) nel centro per minori. Il presunto aggressore è tunisino, la vittima è di origine marocchina. Quest'ultimo, secondo quanto appreso, avrebbe rimediato una ferita superficiale al petto ed è stato medicato. È stato un educatore a dare l'allarme intorno alle 19.30: sul posto è intervenuta la polizia. Secondo quanto ricostruito, i due stavano litigando in una sala comune dove erano presenti anche altri ragazzi rimasti in disparte, quando il tunisino avrebbe estratto il coltello e ha colpito all'altezza del costato l'altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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