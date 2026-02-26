Pavia – Prima udienza, con subito un rinvio al 6 maggio, per il dibattimento che vede alla sbarra tredici imputati nell’ambito dell’ inchiesta Clean 1, chiamati a rispondere delle accuse, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, peculato, rivelazione del segreto istruttorio e turbativa d’asta. Il rinvio è stato disposto dalla Corte per attendere la decisione, prevista il 27 aprile della Cassazione sull’istanza di remissione del processo avanzata dalla difesa di Antonio Scoppetta, carabiniere imputato nel procedimento e già condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi in abbreviato per l’inchiesta costola denominata Clean 2 su presunti casi di corruzione in provincia di Pavia, procedimento per cui è in corso il dibattimento che vede coinvolto il carabiniere in congedo Maurizio Pappalardo, a sua volta imputato anche in Clean 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Clean 1, prima udienza e subito un rinvio. L’imputato Scoppetta: “A Pavia un clima troppo ostile, spostate il processo”

