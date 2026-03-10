Uccise Eleonora Guidi a coltellate | secondo la perizia non può affrontare il processo resta libero

Lorenzo Innocenti, un architetto di 37 anni, ha ucciso la compagna Eleonora Guidi a coltellate l’8 febbraio 2025 a Rufina e ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra. Secondo una perizia, Innocenti non sarebbe in grado di affrontare il processo, e per ora rimane libero. Non ci sono altre decisioni giudiziarie al momento.

Da tempo Lorenzo Innocenti è ricoverato in ospedalle, libero di muoversi. Lo sconcerto della sorella: "Per salvarsi dalle accuse basta inscenare un suicidio?" Lorenzo Innocenti non sarebbe al momento in grado di partecipare al processo. Allo stesso modo, non sarebbe socialmente pericoloso. In seguito alle lesioni riportate a seguito del tentativo di suicidio presenterebbe infatti amnesie, deficit del linguaggio e difficoltà nel ragionamento. Così è stato stabilito - come riportano oggi i quotidiani La Nazione e Corriere Fiorentino - nella perizia, la seconda, chiesta dal gip Alessandro Moneti, in vista dell'udienza del prossimo mercoledì 25 marzo, sull'architetto 37enne che uccise con oltre venti coltellate la compagna Eleonora Guidi a Rufina l'8 febbraio del 2025, tentando poi il suicidio gettandosi dalla finestra.