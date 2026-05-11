Roma massacra e uccide il compagno con un appendiabiti | arrestata Monica Belciug la vittima è Alberto Pacetti
Una donna di 40 anni è stata arrestata a Primavalle con l'accusa di aver ucciso il suo compagno di 60 anni lo scorso aprile, utilizzando un appendiabiti come arma. La vittima è stata trovata senza vita nell’abitazione condivisa. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri che hanno raccolto elementi a sostegno dell’accusa. La donna è stata portata nel carcere di riferimento, mentre le indagini continuano per chiarire le modalità del fatto.
Ha massacrato e ucciso il compagno convivente di 60 anni lo scorso aprile con un appendiabiti: arrestata Monica Belciug a Primavalle.🔗 Leggi su Fanpage.it
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