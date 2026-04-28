Il 28 aprile, Sogemi e la Regione Basilicata organizzeranno un tour commerciale dedicato alle aziende agricole lucane, con l’obiettivo di promuovere i prodotti della regione. L’iniziativa prevede visite e incontri tra operatori del settore agricolo lucano e potenziali partner a Milano. L’evento mira a rafforzare le relazioni commerciali e a favorire la diffusione dei prodotti agricoli lucani nel mercato nazionale.

? Cosa sapere Sogemi e Regione Basilicata avviano il 28 aprile un tour commerciale tra le aziende lucane.. L'accordo mira a connettere i produttori locali con i mercati del Foody di Milano.. Nicola Zaffra e Ermanno Tritto guidano oggi un viaggio di tre giorni tra le campagne lucane per connettere i produttori locali con il grande mercato milanese di Sogemi. Il tour, che ha inizio questo martedì 28 aprile 2026, vede protagonisti i vertici di Sogemi insieme a una delegazione di esperti del settore. Tra i professionisti impegnati nel percorso ci sono Antonio Catalano di ACMO e New Gala Fruit, Nunzio Andrisani di Fruttitalia, oltre ai rappresentanti del Consorzio Produttori Ortofrutticoli e Gianfranco Gentile di Frutteto Casagrande e Orto di Jack.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata-Milano: nasce il ponte per l’eccellenza agricola lucana

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