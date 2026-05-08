A Milano si apre l'edizione 2026 di TuttoFood, con un focus sulle eccellenze del Pollino. Le aziende di Rotonda presentano i loro prodotti, che cercano di distinguersi tra le offerte di oltre ottanta paesi. Il Consorzio locale ha annunciato strategie specifiche per aumentare la visibilità e la competitività sui mercati internazionali, con particolare attenzione ai quattro mercati di destinazione principali. La manifestazione si svolge nel centro espositivo della città, con partecipanti provenienti da tutto il mondo.

? Punti chiave Come faranno i prodotti di Rotonda a competere con 80 nazioni?. Quali strategie userà il Consorzio per conquistare i 4.000 buyer?. Perché il Padiglione 4 diventerà il cuore della tradizione lucana?. Cosa accadrà agli accordi commerciali dopo la chiusura della fiera?.? In Breve Fiera su 85.000 metri quadri con aumento spazi del 15% rispetto all'edizione precedente.. Oltre 4.000 buyer specializzati e aziende da 80 nazioni partecipano all'evento milanese.. Consorzio Il Bianco e la Rossa occupa lo Stand V06 nel Padiglione 4.. Finanziamento garantito dal Ministero dell'Agricoltura tramite decreto del 20 dicembre 2024.. L’appuntamento internazionale TuttoFood Milano inizierà l’11 maggio 2026 presso il polo fieristico milanese per presentare le eccellenze del territorio di Rotonda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TuttoFood 2026: le eccellenze del Pollino sbarcano a Milano

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