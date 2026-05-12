Tutto pronto per l' imperdibile Reggio Pickleball Fest tra sport spettacolo e grandi campioni

Reggio Calabria si prepara ad ospitare il Reggio Pickleball Fest, un evento di due giorni che si svolgerà all’Arena dello Stretto Ciccio Franco. La manifestazione coinvolgerà atleti di livello e pubblico appassionato, offrendo competizioni sportive e momenti di intrattenimento. L’evento si svolgerà nel centro della città, con la partecipazione di campioni nazionali e internazionali di pickleball.

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