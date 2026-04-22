Oltre 600 bambini hanno animato la Terrazza Mascagni di Livorno in occasione dell’apertura della venticinquesima edizione di Un campione per amico, un tour sportivo itinerante organizzato da Banca Generali. La mattinata ha l’impegno di grandi figure del agonistico nazionale, tra cui Panatta, Graziani, Cacciatori e Canale, riuniti per promuovere stili di vita sani e l’inclusione sociale attraverso il gioco. Sport e socialità nella città più medagliata d’Italia. La scelta di far partire questo percorso nazionale proprio da Livorno non è casuale. Secondo quanto rilevato dal sindaco Salvetti, il territorio si distingue per una tradizione dove la pratica atletica rappresenta un pilastro fondamentale della cultura locale e un motore essenziale per la coesione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno, 600 bambini e i grandi campioni: lo sport unisce tutti

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