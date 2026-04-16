Sant’Agata il PD lavora a una proposta civica per il governo della città

Il Partito Democratico di Sant’Agata sta elaborando una proposta civica per la gestione della città. Dopo aver incontrato rappresentanti del centrosinistra e del mondo associativo, il circolo locale ha iniziato a definire le linee guida di questa iniziativa. L’obiettivo è presentare un progetto condiviso che possa essere presentato nelle prossime settimane. La discussione con i diversi attori si è concentrata sulle modalità di gestione e sviluppo della comunità locale.

Un percorso serio e trasparente, che ha visto anche l’apertura a un ampio coinvolgimento del mondo associativo e civico, nella convinzione che solo attraverso l’ascolto reale si possa costruire una proposta credibile per la città.Nella serata di ieri si è tenuto un importante e partecipato incontro promosso dal Segretario Cittadino del PD Di Caprio, alla presenza del Presidente del Partito Biscardi, del Consigliere provinciale Valentino e dei Consiglieri comunali Lombardi, Vene e Iannotta, insieme a dirigenti e iscritti del partito. Un momento di confronto vero, utile a fare il punto sulle interlocuzioni portate avanti dalla delegazione. Da questo lavoro emerge un dato politico chiaro: allo stato attuale non si registra una sintesi concreta nel campo del centrosinistra locale.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sant’Agata, il PD lavora a una proposta civica per il governo della città Notizie correlate Concerto in onore di Sant’Agata: il Teatro Massimo Bellini rinnova l’omaggio all'illustre Patrona della città CataniaUn gesto che si fa rito civile e culturale, riaffermando il legame inscindibile tra Catania e la sua Patrona, nel segno di una tradizione che... Sant’Agata si ritrova in piazza Borgo per la prima volta nella storia della città.**Sant’Agata, comincia la festa: le candelore, il corteo e la sfilata delle carrozze del Senato Venerdì, 6 febbraio 2026** *Coperto con pioggia... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Elezioni a Sant'Agata de' Goti, centrodestra diviso: non c'è accordo su Piccoli; Avellino, tensioni nel Pd. Francesco Todisco: Serve subito una scelta condivisa per il candidato sindaco. Elezioni a Sant’Agata de’ Goti, il Pd cittadino: ‘Nel centrosinistra non c’è sintesi concreta, avanti con proposta a forte impronta civica’Il Circolo del Partito Democratico di Sant’Agata de’ Goti, al termine di un percorso lineare, coerente e fortemente partecipato, ha svolto con chiarezza un lavoro politico nelle ultime settimane, sia ... ntr24.tv Sant’Agata, Sabadini è il candidato PdUniti per la rinascita di Sant’Agata sul Santerno: è questo l’obiettivo con cui nasce la sinergia tra la lista civica ‘Insieme per Sant’Agata’, espressione del sindaco uscente Enea Emiliani, ed il ... ilrestodelcarlino.it In questo giorno nasceva Adionilla Pizzi, detta Nilla (Sant'Agata Bolognese, 16 aprile 1919 – Milano, 12 marzo 2011), cantante e attrice italiana. Fu la vincitrice del primo Festival di Sanremo nel 1951, con Grazie dei fiori. L'anno seguente si classificò prima, se - facebook.com facebook