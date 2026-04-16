Sant’Agata il PD lavora a una proposta civica per il governo della città

Da fremondoweb.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Sant’Agata sta elaborando una proposta civica per la gestione della città. Dopo aver incontrato rappresentanti del centrosinistra e del mondo associativo, il circolo locale ha iniziato a definire le linee guida di questa iniziativa. L’obiettivo è presentare un progetto condiviso che possa essere presentato nelle prossime settimane. La discussione con i diversi attori si è concentrata sulle modalità di gestione e sviluppo della comunità locale.

Un percorso serio e trasparente, che ha visto anche l’apertura a un ampio coinvolgimento del mondo associativo e civico, nella convinzione che solo attraverso l’ascolto reale si possa costruire una proposta credibile per la città.Nella serata di ieri si è tenuto un importante e partecipato incontro promosso dal Segretario Cittadino del PD Di Caprio, alla presenza del Presidente del Partito Biscardi, del Consigliere provinciale Valentino e dei Consiglieri comunali Lombardi, Vene e Iannotta, insieme a dirigenti e iscritti del partito. Un momento di confronto vero, utile a fare il punto sulle interlocuzioni portate avanti dalla delegazione. Da questo lavoro emerge un dato politico chiaro: allo stato attuale non si registra una sintesi concreta nel campo del centrosinistra locale.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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