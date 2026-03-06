A Sant'Agata di Militello una donna ha denunciato di essere stata perseguitata dall'ex compagno, che ha portato all’adozione di un provvedimento di divieto di avvicinamento e all’installazione di un braccialetto elettronico. Nel frattempo, a Patti, un uomo è stato sottoposto a restrizioni dopo aver ripetutamente maltrattato la ex compagna. Le autorità hanno agito per tutelare le vittime.

Un uomo è stato accusato di maltrattamenti alla ex compagna e per questo è stata disposta una misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti su richiesta della Procura della Repubblica, è stato attuato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sant'Agata di Militello (Messina) a seguito di indagini su un caso di "codice rosso". Le indagini a Sant'Agata di Militello Comportamenti reiterati e nuovi episodi di violenza La misura cautelare: divieto di avvicinamento e braccialetto...

© Virgilio.it - Paura per una donna a Sant'Agata di Militello perseguitata dall'ex compagno, scatta il provvedimento

