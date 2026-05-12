‘Tutti a tavola tutti insieme’ | l’iniziativa educativa sulla celiachia parte dalle mense scolastiche

Da sabato 9 a domenica 17, la città partecipa alla settimana nazionale della celiachia con l'iniziativa “Tutti a tavola tutti insieme”, promossa dall’Associazione italiana celiachia. La proposta coinvolge le mense scolastiche e mira a sensibilizzare studenti e personale sull’inclusione di alimenti senza glutine. L’obiettivo è promuovere un ambiente scolastico più consapevole e accogliente per chi convive con questa condizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui