‘Tutti a tavola tutti insieme’ | l’iniziativa educativa sulla celiachia parte dalle mense scolastiche
Da sabato 9 a domenica 17, la città partecipa alla settimana nazionale della celiachia con l'iniziativa “Tutti a tavola tutti insieme”, promossa dall’Associazione italiana celiachia. La proposta coinvolge le mense scolastiche e mira a sensibilizzare studenti e personale sull’inclusione di alimenti senza glutine. L’obiettivo è promuovere un ambiente scolastico più consapevole e accogliente per chi convive con questa condizione.
Inclusione e consapevolezza partono anche dalle mense scolastiche, infatti, il Comune di Ferrara aderisce anche quest'anno a ‘Tutti a tavola tutti insieme’, l'iniziativa promossa da Aic, nell'ambito della settimana nazionale della celiachia, in programma da sabato 9 a domenica 17.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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