Overtourism a tavola | e se la vera innovazione arrivasse dalle mense scolastiche?

A Campi Bisenzio, le scuole primarie hanno iniziato a pesare il pane durante i pasti, come parte del progetto europeo “Food Wise”. L’obiettivo è monitorare sistematicamente lo spreco alimentare attraverso questionari, software dedicati e raccolta dati per classe. La collaborazione coinvolge anche le scuole di Sesto Fiorentino, con l’intento di analizzare e ridurre gli sprechi nelle mense scolastiche.

Mentre il centro storico macina coperti, nelle scuole della provincia si misurano gli avanzi. Una policy dell'attenzione che Firenze potrebbe trasformare in strategia urbana A Campi Bisenzio hanno deciso di pesare il pane, letteralmente. Con il progetto europeo "Food Wise", le scuole primarie del territorio, insieme a quelle di Sesto Fiorentino, avvieranno un monitoraggio sistematico dello spreco alimentare: questionari, software dedicati, raccolta dati per classe e per studente, coinvolgimento delle famiglie tramite un'app per tracciare anche gli scarti domestici.Due anni di workshop, laboratori, co-creazione dei pasti e un report finale destinato a confluire nell'European Food Loss and Waste Prevention Hub.