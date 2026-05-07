Tutti a tavola tutti insieme | si celebra la settimana nazionale della celiachia

Durante la settimana nazionale della celiachia, dal 9 al 17 maggio, il Dipartimento di prevenzione della Asl di Brindisi ha promosso iniziative rivolte ai Comuni del territorio. L’obiettivo è sensibilizzare sulla condizione e diffondere pratiche alimentari corrette. In questa occasione, si sono organizzati eventi e incontri per coinvolgere la comunità e promuovere una maggiore consapevolezza sulla celiachia.

SAN VITO DEI NORMANNI - In occasione della Settimana nazionale della celiachia (dal 9 al 17 maggio) il Dipartimento di prevenzione Uoc-Sian Igiene della nutrizione della Asl di Brindisi ha invitato tutti i Comuni del territorio ad aderire alle iniziative che possano diffondere una corretta.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Fiumicino aderisce a “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”Anche per l’edizione 2026 della settimana della celiachia, dal 9 al 17 maggio, il Comune di Fiumicino aderisce all’iniziativa “Tutti a tavola, tutti... Bertinoro celebra la Pasqua tra riti e tradizioni: tutti gli eventi della Settimana SantaDomenica 5 aprile alle 11, la comunità si riunirà per la Santa Messa di Pasqua, presieduta dal vescovo Livio, sempre in Concattedrale Un ricco... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Settimana della Celiachia: iniziativa Tutti a Tavola, Tutti insieme!; Tutti a tavola, tutti insieme: anche nel 2026 Rivoli aderisce alla Settimana della Celiachia; Asl TO 5 e Settimana nazionale della Celiachia – Tutti a tavola Tutti insieme; Celiachia a scuola: torna il progetto Tutti a tavola, tutti insieme con menù senza glutine. Fiumicino aderisce a Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutineAnche per l’edizione 2026 della settimana della celiachia, dal 9 al 17 maggio, il Comune di Fiumicino aderisce all’iniziativa Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine, promo ... ilfaroonline.it Tutti a tavola alla Brunella: una cena per i bambini delle famiglie fragiliSabato 23 maggio l'oratorio varesino ospita una serata di raccolta fondi tra giochi e gastronomia. Prenotazioni aperte fino al 15 maggio ... varesenews.it LA PREVISIONE DI NOLE Djokovic è sicuro: Sinner vincerà tutti i Masters 1000 Siete d’accordo con le parole del serbo #Tennis #Sinner #Djokovic #IBI26 #WeAreTennis - facebook.com facebook Magyar goes into Palazzo Chigi with 'Buongiorno a tutti' in Rome, absolute cinema x.com