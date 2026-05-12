Tutti a tavola tutti insieme | in occasione della celiachia

Una campagna sul tema della celiachia invita le persone a condividere pasti insieme, sottolineando l'importanza di conoscere questa condizione che può colpire chiunque, indipendentemente dall’età. La malattia provoca vari sintomi e può manifestarsi in modi diversi da individuo a individuo. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, evidenziando la necessità di attenzione e di adeguate misure per chi convive con questa condizione.

La celiachia è una malattia che può comparire a qualsiasi età e fa stare male in tanti modi diversi. L’unica ‘medicina’ oggi disponibile per la celiachia è la dieta senza glutine. “Tra gli obiettivi del nostro mandato rientra la promozione di iniziative educative per orientare le scuole alla tutela della salute come valore collettivo. L’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Celiachia prevedeche,prevede la diffusione di materiali informativi e la proposta di un menù specifico che, nelle nostre scuole, verrà offerto venerdì 15 maggio”. Il servizio mensa scolastica, organizza regolarmente pasti ‘a tema’, ai prodotti del territorio, ai legumi, a particolari ortaggi oppure a proposte vegetariane e vegane.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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