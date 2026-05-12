Tutta lavoro e casa Tiziana Vinci pedinata per due settimane prima di essere uccisa

Tiziana Vinci trascorreva le sue giornate seguendo una routine precisa, uscendo ogni mattina presto da casa per recarsi al lavoro in una villetta in via Genova. Il 13 agosto scorso, è stata trovata morta a coltellate. La polizia ha seguito i suoi movimenti per due settimane, pedinandola prima del suo omicidio. La donna lavorava in quella stessa casa, dove si è consumato l’omicidio.

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