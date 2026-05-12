Tutta lavoro e casa Tiziana Vinci pedinata per due settimane prima di essere uccisa

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tiziana Vinci trascorreva le sue giornate seguendo una routine precisa, uscendo ogni mattina presto da casa per recarsi al lavoro in una villetta in via Genova. Il 13 agosto scorso, è stata trovata morta a coltellate. La polizia ha seguito i suoi movimenti per due settimane, pedinandola prima del suo omicidio. La donna lavorava in quella stessa casa, dove si è consumato l’omicidio.

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Le giornate di Tiziana Vinci scorrevano con una puntualità metodica. Usciva di casa la mattina presto soltanto per recarsi al lavoro nella villetta di via Genova dove il 13 agosto scorso è stata uccisa a coltellate dal marito Umberto Efeso. Poi rientrava intorno alle 14. Non aveva altri giri a parte un salto al supermercato per la spesa. Gli spostamenti della donna per almeno una quindicina di giorni sono stati registrati da un investigatore privato incaricato da Efeso di seguirla e di riferire eventuali incontri con un altro uomo. Ma i quel periodo non è mai emerso niente che desse corpo ai sospetti coltivati dal marito. Insomma quello che...🔗 Leggi su Lanazione.it

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