Gli ultimi messaggi di Daniela Zinnanti prima di essere uccisa | Mi ha picchiata di nuovo sono tutta nera aiutatemi

Gli ultimi messaggi inviati da Daniela Zinnanti prima della sua morte rivelano un quadro di paura e violenza. Poco prima di essere uccisa, Daniela scrisse a un amico che era stata picchiata di nuovo e chiedeva aiuto, dicendo di essere tutta nera. I messaggi mostrano come il suo stato di allarme fosse ormai evidente, con un tono di urgenza e disperazione.

Le richiesta d'aiuto della 50enne massacrata dall'ex compagno. Credeva che l'uomo indossasse il braccialetto e tre giorni prima di morire diceva: "Andrò avanti con la denuncia, lo giuro sui miei figli e sulla nipotina che sta per nascere". Si cerca ancora l'arma del delitto Negli ultimi messaggi inviati a un amico poco prima di morire è evidente il terrore con cui Daniela Zinnanti faceva i conti da mesi. A dicembre la donna ha chiesto aiuto raccontando di essere stata picchiata dall'ex compagno Santino Bonfiglio che oggi ha confermato di averla uccisa anche durante l'interrogatorio per la convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Temi più discussi: VIDEO | Sotto casa della vittima di femminicidio si radunano amici e vicini: fiori e emozioni davanti ai sigilli della polizia; Femminicidio a Messina, Daniela Zinnanti uccisa in casa dall’ex compagno fermato dopo la confessione; Femminicidio di Daniela Zinnanti: il braccialetto elettronico per Bonfiglio sarebbe arrivato domani; Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, Santino Bonfiglio senza braccialetto elettronico perché indisponibile.

