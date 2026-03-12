Gli ultimi messaggi di Daniela Zinnanti prima di essere uccisa | Mi ha picchiata di nuovo e sono tutta nera aiutatemi

Gli ultimi messaggi di Daniela Zinnanti prima di essere uccisa rivelano un quadro di violenza e paura. Poco prima di perdere la vita, aveva scritto a un amico che era stata picchiata di nuovo e mostrava di essere tutta nera, chiedendo aiuto. Questi messaggi mostrano chiaramente il timore che aveva espresso negli ultimi mesi, vivendo in una situazione di violenza persistente.

Negli ultimi messaggi inviati a un amico poco prima di morire è evidente il terrore con cui Daniela Zinnanti faceva i conti da mesi. A dicembre la donna ha chiesto aiuto raccontando di essere stata picchiata dall'ex compagno Santino Bonfiglio che oggi ha confermato di averla uccisa anche durante l'interrogatorio per la convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari.

Messina, 50enne Daniela Zinnanti uccisa con decine di coltellate nella sua casa, arrestato ex compagno Santino Bonfiglio - L'uomo, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro la persona, avrebbe utilizzato un coltello con un manico nero...

