Tutelare i cittadini anche ricorrendo più volte a strumenti corretti e adeguati alle situazioni

Il presidente del Veneto ha commentato il caso di un’adolescente marocchina che, nonostante la giovane età, è stata coinvolta più volte in vicende che hanno attirato l’attenzione locale. Ha sottolineato l’importanza di tutelare i cittadini utilizzando strumenti appropriati e adeguati alle diverse situazioni. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione di casi delicati che coinvolgono minori, anche alla luce delle ripetute apparizioni sui media.

Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha così commentato il caso della adolescente marocchina che, seppur giovanissima, è già salita troppe volte alle cronache della città e della provincia. «La vicenda di Padova non suscita alcun entusiasmo perché, purtroppo, ha come protagonista una ragazza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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