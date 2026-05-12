Tutelare i cittadini anche ricorrendo più volte a strumenti corretti e adeguati alle situazioni

Da padovaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Veneto ha commentato il caso di un’adolescente marocchina che, nonostante la giovane età, è stata coinvolta più volte in vicende che hanno attirato l’attenzione locale. Ha sottolineato l’importanza di tutelare i cittadini utilizzando strumenti appropriati e adeguati alle diverse situazioni. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione di casi delicati che coinvolgono minori, anche alla luce delle ripetute apparizioni sui media.

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Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha così commentato il caso della adolescente marocchina che, seppur giovanissima, è già salita troppe volte alle cronache della città e della provincia. «La vicenda di Padova non suscita alcun entusiasmo perché, purtroppo, ha come protagonista una ragazza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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