A volte le situazioni più ingarbugliate trovano la chiave di lettura al proprio interno

Dopo il cambio di presidenza in Ungheria, si sono chiariti alcuni aspetti ancora confusi all’interno dell’Unione Europea. Le recenti mosse del governo ungherese hanno portato a una riorganizzazione di alcuni elementi che compongono il quadro complessivo dell’UE. La situazione si è lentamente definita, portando alla luce dettagli che fino a poco tempo fa restavano nascosti o poco chiari.

Quanto sta accadendo in Ungheria dopo il cambio della guardia alla presidenza è andata al suo posto una buona parte di quei tasselli che ancora non trovano la giusta collocazione in quel mosaico incompleto che è la UE. C’è stato nei giorni scorsi, precisamente quello dell’insediamento rituale del nuovo primo ministro dell’ Ungheria Magyar, un passaggio tutt’altro che formale. Nella sala dove il nuovo governo si stava presentando agli ungheresi e al resto del mondo con la forma che richiede un’ occasione del genere, era stata già aggiunta la bandiera blu con stelle in oro, dubbio che era mancata per più di anni per volere di Orban. Era stato quell’ammainabandiera pieno di contraddizioni la ratifica del fatto che la permanenza ancien règime dell’Ungheria nella Casa Comune era paragonabile a quella di un pesce fuori dell’acqua.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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