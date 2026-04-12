Dopo la partita pareggiata contro il Parma, l’allenatore del Napoli ha commentato l’andamento della gara. Ha menzionato il gol segnato dopo soli 35 secondi, descrivendolo come una situazione che la squadra ha già provato diverse volte durante gli allenamenti. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Dazn, senza ulteriori dettagli sulla partita o sui singoli episodi.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita pareggiata contro il Parma Conte a Dazn. Sul gol dopo 35 secondi? “È evidente e non c’è nulla da commentare. Queste situazioni le proviamo tante volte, poi ci sta il momento e a volte si è più emotivi e non si fa la scelta giusta. Dispiace perché sapevamo che avremmo trovato una squadra in blocco bassissimo, avevo detto ai ragazzi che ci sono differenze leggerissime tra chi vince e chi non vince. Dovevamo essere più attenti, invece abbiamo preso subito gol ed è inevitabile che hanno fatto le barricate. Ho poco da rimproverare alla squadra perché abbiamo giocato in salita per 95 minuti, sono partite in cui rischi di prendere una ripartenza e il secondo gol.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Il gol dopo 35 secondi? Situazioni che proviamo tante volte”

Un altro grillino sconfessa Conte: “Voterò Sì per coscienza. Tante volte abbiamo portato avanti la logica del sorteggio”Con il referendum sulla giustizia gli oppositori del governo intendevano spaccare l’Italia, ma hanno fino per spaccarsi al loro interno.

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