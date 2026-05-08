Al canile di Mortara, i volontari non possono più accedere, creando preoccupazioni per il benessere degli animali ospitati. La decisione di bloccare l’ingresso sembra provenire da un’autorità o da una gestione interna, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti. La sospensione delle visite potrebbe rallentare le cure mediche necessarie ai cani, senza che siano stati annunciati piani alternativi. La situazione resta sotto osservazione.

? Punti chiave Chi sta effettivamente impedendo l'accesso ai volontari del canile?. Come influirà il blocco sulle cure mediche urgenti dei cani?. Perché la gestione del canile è rimasta in mano all'associazione?. Quali rischi corrono gli animali senza l'assistenza quotidiana dei volontari?.? In Breve Associazione DACCI UNA ZAMPA ETS ha gestito il canile per circa dieci anni.. Oltre 300 esemplari sono stati adottati dai cittadini tramite l'impegno dell'associazione.. Gestione operativa compromessa dopo il sequestro giudiziario della struttura avvenuto nel 2017.. Blocco impedisce cure mediche e regimi alimentari specifici agli animali di Mortara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canile di Mortara, Imbalzano: il blocco ai volontari penalizza gli animali

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