Speculazioni sui prezzi | ABaCo chiede al Prefetto un monitoraggio

A.Ba.Co. ha scritto al Prefetto di Ancona chiedendo l’istituzione di un tavolo di monitoraggio sui prezzi dei beni di consumo. A marzo, la Guardia di Finanza ha effettuato controlli su un totale di beni e ha riscontrato irregolarità nel 73% dei casi. La richiesta mira a verificare eventuali speculazioni o aumenti ingiustificati, con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza nel mercato locale.

? Cosa sapere A.Ba.Co. chiede al Prefetto di Ancona un tavolo di monitoraggio sui prezzi dei beni.. Il 73% dei controlli della Guardia di Finanza a marzo ha rilevato irregolarità.. L’Associazione di Base dei Consumatori A.Ba.Co. ha inviato una richiesta formale al Prefetto e all’Ufficio territoriale del governo della Provincia di Ancona per istituire un tavolo di monitoraggio sui prezzi, denunciando speculazioni che colpiscono i cittadini nel settore dell’energia e dei beni essenziali. La pressione esercitata dall’organizzazione si concentra sulla necessità di un intervento istituzionale immediato per frenare l’impennata dei costi che sta gravando sul tessuto sociale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Speculazioni sui prezzi: A.Ba.Co. chiede al Prefetto un monitoraggio

Notizie correlate

Leggi anche: Prezzi alle stelle: A.Ba.Co. chiede al Prefetto un tavolo sui rincari

Osservatorio sui prezzi alimentari: analisi delle speculazioni e impatti sui consumatoriOsservatorio sui prezzi alimentari: analisi delle speculazioni e impatti sui consumatori"> Riunione del Prefetto: Sotto Esame Quattro Mercati di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: C’è chi sta facendo grandi profitti con le oscillazioni dei prezzi del petrolio; Caro-carburanti: ADOC, speculazione inaccettabile su benzina e diesel. Dl Bollette superato; Caro carburanti, raffica di controlli a Bari: prezzi diversi tra cartello e pompa, nei guai 4 gestori; Caro-prezzi e speculazioni: l’Associazione A.Ba.Co. sollecita l’intervento del Prefetto per la tutela dei consumatori.

Caro-prezzi e speculazioni: l’Associazione A.Ba.Co. sollecita l’intervento del Prefetto per la tutela dei consumatoriL’Associazione di Base dei Consumatori, A.Ba.Co., ha formalmente inviato una richiesta al Prefetto e all’Ufficio Territoriale del Governo affinché venga attivato con urgenza un tavolo di coordinamento ... newtuscia.it

Stretta sui prezzi del carburante: in provincia di Latina irregolarità in 15 distributoriLa filiera dei carburanti finisce sotto la lente della guardia di finanza di Latina, che ha avviato una stretta contro le speculazioni per tutelare i consumatori. La continua fluttuazione ... ilmessaggero.it

In parlamento continua la nostra battaglia contro la grandi compagnie di assicurazioni rc auto e le speculazioni in atto sulla pelle dei cittadini - facebook.com facebook

Dal 2021: retribuzioni -7,8%, prezzi +24%. A rischio la tenuta del potere di acquisto delle famiglie, costrette a rinunce sempre più pesanti. Servono interventi immediati su energia, accise, IVA e speculazioni. federconsumatori.it/prezzi-rischi-… #feder x.com