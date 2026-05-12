I turisti mostrano un crescente interesse nel visitare località che offrono esperienze legate alla gastronomia e ai motori. Molti arrivano con l’obiettivo di assaggiare specialità locali e di partecipare a eventi o attività che coinvolgono il settore automobilistico. Le strutture ricettive e gli organizzatori di eventi segnalano un aumento delle richieste in queste aree, con un incremento delle presenze durante le stagioni più calde.

I turisti sono sempre più curiosi e desiderosi di scoprire il territorio, così Costa Hotels-Food In Tour di Riccione, in collaborazione con Visit Romagna, sposa il progetto di promo commercializzazione ‘MotorCycleRomagna’ che al work shop ‘B2B Cities Emilia-Romagna’, tenutosi di recente a Bologna, ha suscitato interesse e fruttato prenotazioni. In particolare il pacchetto ‘La terra dei campioni’, che presto verrà riportato su catalogo, sarà occasione per far conoscere il Museo del Sic di Coriano e il Misano World Circuit Marco Simoncelli, nonché la Valconca e la Valmarecchia, fino ad arrivare ai passi dei Mandrioli e del Muraglione, Sarsina e Portico di Romagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turisti alla scoperta del territorio tra cibo e motori

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BAGGER RACING LEAGUE A CREMONA: Round 1, motori USA, turismo e sapori del territorio

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