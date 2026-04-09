Dal centro di Firenze al Mugello tra storia moda e motori | torna la Coppa Toscana con un percorso tra le eccellenze del territorio

Dal 16 al 19 aprile 2026 si svolgerà a Firenze e nel Mugello la XXIX edizione della Coppa Toscana, una manifestazione dedicata alle auto storiche. La gara attraversa diverse località della regione, coinvolgendo il centro storico e le aree più suggestive del territorio toscano. L’evento riunisce appassionati e collezionisti, offrendo un percorso che mette in evidenza le eccellenze culturali, artistiche e enogastronomiche della zona.