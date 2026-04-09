Dal centro di Firenze al Mugello tra storia moda e motori | torna la Coppa Toscana con un percorso tra le eccellenze del territorio
Dal 16 al 19 aprile 2026 si svolgerà a Firenze e nel Mugello la XXIX edizione della Coppa Toscana, una manifestazione dedicata alle auto storiche. La gara attraversa diverse località della regione, coinvolgendo il centro storico e le aree più suggestive del territorio toscano. L’evento riunisce appassionati e collezionisti, offrendo un percorso che mette in evidenza le eccellenze culturali, artistiche e enogastronomiche della zona.
Dal 16 al 19 aprile 2026 torna la XXIX edizione della Coppa Toscana, una delle manifestazioni di auto storiche più affascinanti e riconosciute a livello nazionale, capace di unire il fascino del motorismo d'epoca con l'eccellenza culturale, artistica ed enogastronomica del territorio toscano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Coppa Toscana, Firenze accende i motori della storia: al via la 29ª edizione tra arte, velocità e tradizioneCresce l’attesa nel cuore della Toscana per uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di motori d’epoca: la 29ª Coppa Toscana, rievocazione...
#UnBelVivere: la provincia di Pavia si racconta a Milano in un percorso immersivo tra storia, cultura ed eccellenze del territorioL’iniziativa si rivolge a media, operatori professionali del turismo e della ristorazione (HO.
Temi più discussi: Finale Coppa Italia Promozione Toscana, Audax Rufina-Lampo Meridien: sfida tra big al Bozzi; Coppa Toscana, la telecronaca della finale diventa uno show: Nazionale? Una m**da, seguite il Chiesina; Coppa Toscana, i Dragons volano in finale: Sancat Firenze ko 78-52; Coppa Toscana – Terricciola-Chiesina Uzzanese 1-4.
Coppa Toscana 2026, tra Firenze e Mugello il ritorno delle auto storicheDal 16 al 19 aprile la XXIX edizione della manifestazione organizzata dal CAMET: circa 60 vetture d’epoca in un percorso tra arte, motori e territorio, con uno sguardo alla sostenibilità ... intoscana.it
Coppa Toscana, Firenze accende i motori della storia: al via la 29ª edizione tra arte, velocità e tradizioneCresce l’attesa nel cuore della Toscana per uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di motori d’epoca: la 29ª Coppa Toscana, rievocazione storica ... laprimapagina.it
Coppa Toscana Terza Categoria, entra nel vivo la fase regionale: ecco le semifinaliste. #calciopiu x.com
COPPA TOSCANA PROMOZIONE, VINCE L’AUDAX RUFINA. Il racconto della finale. - facebook.com facebook