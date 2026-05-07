Giovani pellegrini alla scoperta del territorio

Mercoledì 15 aprile, gli studenti delle classi quinte della scuola primaria di Belgioioso hanno intrapreso un percorso lungo un tratto della Via Francigena, che li ha portati fino a San Giacomo alla Cerreta. Con zaini e borracce, hanno camminato lungo il sentiero, vivendo un’esperienza di scoperta del territorio. L'uscita si è svolta con l’obiettivo di esplorare i luoghi storici e conoscere meglio il percorso che attraversa la zona.

Zaino in spalla, borraccia piena e tanta voglia di camminare! Mercoledì 15 aprile noi alunni delle classi 5ª della scuola primaria di Belgioioso siamo diventati dei veri "pellegrini per un giorno", percorrendo un tratto della storica Via Francigena, fino a San Giacomo alla Cerreta. Siamo partiti da scuola e abbiamo capito subito che non stavamo facendo una semplice passeggiata: stavamo calpestando la stessa terra che, mille anni fa, i pellegrini percorrevano per andare da Canterbury fino a Roma. All’inizio ci sembrava un’impresa impossibile, ma passo dopo passo la fatica è diventata divertimento, quasi un gioco di squadra in cui ognuno incoraggiava l’altro a non fermarsi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani “pellegrini” alla scoperta del territorio Andria, marzo 1576: la scoperta della Sacra Effige della Madonna dei Miracoli - documentario Notizie correlate Operatori turistici britannici alla scoperta del territorioNei giorni scorsi Ravenna ha accolto un gruppo di 15 rappresentanti di agenzie di viaggio provenienti dall’Inghilterra, ospiti di un viaggio... Gli studenti del Pomilio alla scoperta del mondo del lavoro nelle aziende del territorioSi è svolto dal 9 al 16 febbraio, per le ragazze e i ragazzi del Pomilio, il plesso a vocazione professionale dell'istituto di istruzione superiore... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Giovani pellegrini alla scoperta del territorio. Giovani pellegrini alla scoperta del territorioZaino in spalla, borraccia piena e curiosità a ogni passo: il diario di viaggio di una giornata particolare sulla Via Francigena . ilgiorno.it Trame d’identità: 35 giovani da diversi Paesi europei alla scoperta dell’OristanesePer una settimana 35 giovani provenienti da diversi Paesi europei vivranno un’esperienza immersiva tra Masullas, Morgongiori, Pompu, Siris, Gonnostramatza, Mogoro, Laconi e Genoni. Un progetto che ... unionesarda.it