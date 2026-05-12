Turista rapinata in centro Coltello alla schiena per 50 euro Giovane fermato complice in fuga

Una turista è stata vittima di una rapina nel centro della città. Durante l’episodio, uno dei due aggressori le ha messo un coltello alla schiena, mentre l’altro le ha chiesto di aprire la borsa e ha preso circa 50 euro. La polizia ha fermato uno dei sospetti, mentre l’altro è riuscito a scappare. Le autorità stanno proseguendo le indagini per rintracciare il complice.

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Uno le ha puntato il coltello alla schiena, mentre l’altro le si è piazzato davanti intimandole di aprire la borsa, e riuscendo ad arraffare 50 euro. Poi la fuga e infine l’arresto. Rapina choc nei giorni scorsi in piazza dell’Unità Italiana, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella. Secondo quanto ricostruito, la vittima, una donna brasiliana di 40 anni, sarebbe stata avvicinata da due soggetti. Uno dei due le avrebbe puntato verosimilmente un coltello alla schiena, mentre l’altro si sarebbe posto di fronte a lei e, aperta la borsa, le avrebbe sottratto 50 euro, per poi darsi alla fuga. Uno dei presunti responsabili si sarebbe allontanato salendo a bordo di un autobus, inseguito dalla vittima.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turista rapinata in centro. Coltello alla schiena per 50 euro. Giovane fermato, complice in fuga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Donna rapinata in centro a Firenze con un coltello puntato sulla schiena, arrestato un minorenne: la vicendaUn arresto, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Firenze, dove una donna è stata vittima di rapina in via della Scala. Le puntano un coltello alla schiena per prenderle 50 euro: paura a Firenze, arrestato un 17enneFirenze, 11 maggio 2026 - Momenti di paura tra piazza dell’Unità Italiana e via della Scala, zona stazione Santa Maria Novella, dove una turista... Argomenti più discussi: Firenze, turista rapinata con un coltello in centro: arrestato 17enne; Turista rapinata in centro. Coltello alla schiena per 50 euro. Giovane fermato, complice in fuga; Rapina a una turista nei bagni di un locale nel centro di Napoli: arrestato un uomo; Caccia ai borseggiatori a Roma: colpi sventati a piazza San Silvestro e via del Corso, fermata anche una 67enne. Roma, all'Esquilino turista rapinato con morsi al collo e all'orecchio: lo spagnolo aggredito dalla gang straniera di 20enniPreso a morsi, sul collo e sull'orecchio, pur di rapinarlo di una catenina d'oro di pochi grammi. Le vacanze romane di un turista spagnolo di 30 anni si sono concluse nel peggiore dei ... ilmessaggero.it