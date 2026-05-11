Le puntano un coltello alla schiena per prenderle 50 euro | paura a Firenze arrestato un 17enne

A Firenze, una turista brasiliana di 40 anni è stata vittima di una rapina tra piazza dell’Unità Italiana e via della Scala, vicino alla stazione Santa Maria Novella. Due giovani le hanno puntato un coltello alla schiena e si sono fatti consegnare circa 50 euro. Gli agenti hanno individuato e arrestato un ragazzo di 17 anni sospettato dell’episodio.

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Firenze, 11 maggio 2026 - Momenti di paura tra piazza dell’Unità Italiana e via della Scala, zona stazione Santa Maria Novella, dove una turista brasiliana di 40 anni è stata rapinata da due giovani. Per uno dei presunti responsabili, un cittadino albanese di 17 anni già noto alle forze dell’ordine, sono scattate le manette grazie all’intervento della polizia. https:www.lanazione.itfirenzecronacacerbero-firenze-multe-pie42ysq Il coltello puntato alla schiena. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti di via Zara, la donna sarebbe stata avvicinata da due soggetti mentre si trovava nella zona di piazza dell’Unità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le puntano un coltello alla schiena per prenderle 50 euro: paura a Firenze, arrestato un 17enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Minorenne arrestato per terrorismo, il 17enne resta in carcere. “Le chat? Non le ho lasciate per paura”Perugia, 5 aprile 2026 – I presupposti che hanno portato al suo arresto sono rimasti invariati. Leggi anche: Accoltellato alla schiena a Genova, 17enne grave in ospedale Argomenti più discussi: Firenze, donna minacciata con una lama dalla baby gang: Aggredita solo per l’abbaiare del cane; Arezzo, baby gang di quindicenni minaccia col coltello alla gola due coetanei all'uscita di una discoteca; Giornata di mobilitazione dei rider, a Firenze presidio in piazza Adua: 'Il lavoro è dignità'; Grosseto, bimbo di 10 anni punta il coltellino da mensa contro un compagno di classe: i genitori denunciano e minacciano di togliere i figli da scuola.