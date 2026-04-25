Il 22 aprile, l'assessorato alla Cultura di Foggia presenterà una nuova web app dedicata ai libri, chiamata Letture Fuori Luogo. Si tratta di una piattaforma digitale pensata per offrire agli utenti un modo diverso di scoprire e condividere letture. La presentazione si terrà nella città, con l’obiettivo di promuovere l’interesse per la letteratura attraverso strumenti online.

? Cosa sapere L'assessorato alla Cultura di Foggia presenta la web app Letture Fuori Luogo il 22 aprile.. Il progetto consolida il secondo posto nazionale di Foggia tra le città sopra i 100mila abitanti.. Mercoledì 22 aprile, presso la sala consiliare del Comune di Foggia, l’assessorato alla Cultura ha presentato ufficialmente la web app dedicata a ‘Foggia città che legge’, un’infrastruttura digitale pensata per connettere i cittadini e gli operatori del mondo editoriale. Siamo in un momento di grande fermento per la cultura locale. Immaginate di camminare tra le librerie del centro o di scambiare due chiacchiere con un insegnante su una nuova lettura: ora tutto questo troverà un punto di riferimento unico sul vostro smartphone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia vola nel mondo dei libri: arriva la nuova web app digitale

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