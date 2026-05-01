Vision Meta Turismo la gran turismo dell’era digitale secondo Kia

Durante la Milano Design Week, Kia ha presentato una proposta che si distingue per l’approccio innovativo nel settore del grande turismo, definendola “Vision Meta Turismo”. L’azienda ha mostrato un progetto che si colloca al di sopra delle semplici scelte estetiche, puntando a integrare elementi digitali e tecnologici nel settore dell’automobilismo di alta gamma. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori con un’idea che va oltre il tradizionale concetto di vettura.

Alla Milano Design Week Kia ha portato in scena qualcosa che va oltre il semplice esercizio di stile. La Vision Meta Turismo, presentata in anteprima mondiale, è un concept che prova a ridefinire il significato stesso di gran turismo nell’era elettrica e digitale: una sintesi di come il colosso di Seul immagina il futuro della mobilità, tra prestazioni, interazione e nuovi modi di vivere lo spazio a bordo. Il progetto parte da un’idea chiara: aggiornare lo spirito delle GT degli anni ’60, auto pensate per viaggiare veloci e lontano, con eleganza. La Vision Meta Turismo traduce questo concetto in tre elementi fondamentali: guida orientata alle prestazioni, interazione digitale immersiva, abitacolo concepito come lounge.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vision Meta Turismo, la gran turismo dell’era digitale secondo Kia Entre Rhin et Moselle : trésors cachés d’Alsace et Lorraine | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Xiaomi Vision Gran Turismo, quando la Cina sfida l’Europa sul terreno del design‹ › 1 / 7 xiaomi vision gran turismo ‹ › 2 / 7 xiaomi vision gran turismo ‹ › 3 / 7 xiaomi vision gran turismo ‹ › 4 / 7 xiaomi vision gran turismo ‹... L’era del viaggio sartoriale: perché la standardizzazione del turismo sta lasciando il posto al “su misura digitale”Per decenni, organizzare un viaggio ha significato scegliere tra un catalogo di opzioni preconfezionate: volo + hotel + transfer, sette notti,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concept Kia Vision Meta Turismo, le foto dalla Milano Design Week; Kia ridisegna la mobilità del futuro nel segno della Vision Meta Turismo; Kia Vision Meta Turismo, com'è fatta la nuova concept: debutto alla Milano Design Week; Foto - La gran turismo del futuro secondo la Kia. Kia Vision Meta Turismo, il concept che ripensa la grand tourer per l’era digitaleKia Vision Meta Turismo debutta a Milano con interni immersivi, AR HUD, sedile lounge e una nuova idea di grand tourer digitale. quotidianomotori.com Kia, alla Design Week il debutto di Vision Meta Turismo: così cambia il gran turismo nell’era elettricaAlla Milano Design Week, Kia non porta soltanto una concept car, ma una visione compiuta di ciò che potrebbe diventare l’automobile nei prossimi anni. Vision Meta ... motori.ilmessaggero.it Alla Milano Design Week, Supercar Blondie ha scoperto la nuova Kia Vision Meta Turismo. La concept car che ridefinisce la gran turismo per l'era digitale. Ispirata alla filosofia Opposites United, unisce un’estetica ipermoderna a un design unico. Dai un’occhi - facebook.com facebook Kia Vision Meta Turismo, la GT elettrica che guarda agli anni Sessanta x.com