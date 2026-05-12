L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera all’uso di un nuovo immunoterapico chiamato tislelizumab per il trattamento di tumori a esofago, stomaco e polmone. La decisione riguarda pazienti con queste diagnosi e si basa sui dati di studi clinici condotti recentemente. L’approvazione permette l’inserimento del farmaco nelle terapie autorizzate in Italia, offrendo una nuova opzione ai medici e ai pazienti affetti da queste forme di cancro.

Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di tislelizumab, farmaco immunoncologico, in 3 tumori difficili da trattare e che, nella maggior parte dei casi, vengono individuati in fase avanzata: i carcinomi dello stomaco, dell'esofago e del polmone. Lo comunica BeOne. Tislelizumab ha già ricevuto il via libera da parte dell'agenzia regolatoria europea per 9 indicazioni ed è l'asset fondamentale della pipeline dell'azienda per i tumori solidi. Con l'approvazione di Aifa - è stato ricordato nel corso di un incontro con la stampa, oggi a Milano - anche i pazienti del nostro Paese colpiti dalle 3 neoplasie in stadio metastatico possono beneficiare degli importanti progressi dell'innovazione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Aifa approva immunoterapico tislelizumab in cancro a esofago, stomaco e polmone

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Tumori: cancro esofago, stomaco e polmoni, oncologo Cappuzzo ‘tislelizumab efficace’

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