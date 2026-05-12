Un oncologo ha dichiarato che la disponibilità di tislelizumab nel trattamento del cancro al polmone rappresenta un passo avanti, consentendo di integrare questo farmaco nelle pratiche cliniche quotidiane. La sua introduzione rafforza la posizione dell'immunoterapia come opzione principale per questa malattia, offrendo nuove possibilità terapeutiche ai pazienti. La notizia è stata diffusa in occasione di un evento dedicato alla cura dei tumori polmonari.

Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - La disponibilità di tislelizumab nel cancro al polmone è "un'indicazione importante poiché permette a questo immunoterapico di entrare nella nostra pratica clinica, confermando ulteriormente il ruolo centrale dell'immunoterapia nel trattamento" di questa neoplasia. "Le prospettive evolvono nella misura in cui questo farmaco verrà impiegato non solo per l'attuale indicazione, ma anche in altri ambiti. Mi riferisco in particolare alla prima linea nel tumore al polmone e, soprattutto, alla fase pre-operatoria, che rappresenta oggi la vera rivoluzione nel trattamento di questa patologia". Lo ha detto Federico...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oncologo Cappuzzo: "Con tislelizumab centralità immunoterapia in cancro polmone"

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