Per le donne sotto i 40 anni che hanno subito un tumore al seno, prolungare la terapia ormonale oltre i cinque anni riduce significativamente il rischio di metastasi. Questa decisione può influire sulla strategia di trattamento e sulla gestione futura della malattia. Gli studi recenti hanno evidenziato come un'estensione del trattamento possa avere effetti benefici sulla prevenzione di complicanze legate alla diffusione del tumore.

"Se hai avuto un tumore al seno prima dei 40 anni e stai per concludere i cinque anni di terapia ormonale, c’è una notizia importante che devi conoscere. Una ricerca da poco pubblicata sul Journal of Clinical Oncology – firmata dai ricercatori dell’ Istituto Europeo di Oncologia di Milano – dice che continuare oltre quei cinque anni può fare una differenza concreta. Allattare al seno dopo un tumore è sicuro? Sì, lo dimostrano due studi italiani X Tumore al seno prima dei 40 anni: cosa cambia. Tra le donne che hanno proseguito la terapia, i casi di metastasi si sono quasi dimezzati rispetto a chi si è fermata al quinto anno. Le recidive si sono ridotte di circa il 40%. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tumore al seno sotto i 40 anni: prolungare la terapia ormonale dimezza il rischio di metastasi

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