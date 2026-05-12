Tullio Solenghi tornerà sul palco del Teatro Carcano di Milano dal 6 al 10 maggio con lo spettacolo “Colpi di timone”. Questa rappresentazione segna la fine di un percorso teatrale dedicato a Gilberto Govi, iniziato con “I maneggi per maritare una figlia” e proseguito con “Pignasecca” e “Pignaverde”. Il progetto, che coinvolge diversi lavori, conclude una trilogia incentrata sui testi di Govi.

Lo spettacolo, tratto dalla commedia che fece debuttare Govi al cinema nel 1942, rappresenta un ulteriore passo nella raffinata operazione di recupero e reinterpretazione del repertorio goviano: Solenghi, regista e protagonista, si cala ancora una volta nei suoi panni con un lavoro di trasformazione meticoloso, fatto di un lavoro impegnativo su voce e gestualità. Il suo Giovanni Bevilacqua – armatore genovese ironico ma disincantato – è convinto di avere pochi mesi di vita a causa di una diagnosi medica sbagliata: decide così di dire finalmente tutto ciò che pensa ai membri dell’alta società genovese che frequenta, smascherandone ipocrisie, interessi e piccole meschinità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tullio Solenghi conclude il suo viaggio nel teatro di Govi con “Colpi di timone” al Teatro Carcano di Milano

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