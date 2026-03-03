Colpi di timone al Teatro Chiesa | Tullio Solenghi alle prese con il terzo capolavoro di Govi

Al Teatro Chiesa, Tullio Solenghi interpreta il terzo capolavoro di Gilberto Govi, intitolato

Dopo i clamorosi successi di due capolavori di Gilberto Govi, il travolgente I manezzi e l'esilarante Pignasecca e Pignaverde, Tullio Solenghi, affiancato da un nutrito e raffinatissimo gruppo di interpreti, in cui spicca il nome di Mauro Pirovano, chiude (temporaneamente?) la trilogia portando in scena un'altra storica commedia: "Colpi di timone". Appuntamento al Teatro Chiesa da giovedì 5 a domenica 22 marzo. «Nel mio percorso attraverso i tre cavalli di battaglia goviani fin qui affrontati – racconta l'attore e regista...

Leggi anche: Tullio Solenghi: «Dopo lo spettacolo vorrei fare una serie tv su Gilberto Govi»

"Decameron" di Boccaccio rivive con Tullio Solenghi: storie di ieri per il nostro tempoTullio Solenghi salirà sul palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia giovedì 26 e venerdì 27 febbraio per portare in scena Decameron.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Colpi di

Colpi di timone al Teatro Chiesa: Tullio Solenghi alle prese con il terzo capolavoro di GoviNel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è ... genovatoday.it

Tullio Solenghi e Mauro Pirovano in Colpi di timoneMercoledì 21 e giovedì 22 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Sociale Camogli (piazza Giacomo Matteotti, 5, Camogli - Genova) è in scena Colpi di timone, commedia in due atti di Enzo La Rosa, per la ... mentelocale.it

