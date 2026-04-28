Tullio Solenghi al Teatro Sociale di Camogli in Colpi di timone nuovo omaggio a Gilberto Govi

Mercoledì 29 e giovedì 30 aprile al Teatro Sociale di Camogli va in scena Tullio Solenghi in “Colpi di timone”, nuovo omaggio al grande Gilberto Govi.Un’irresistibile commedia firmata da Enzo La Rosa, sulla capacità della verità di smascherare le grandi e piccole ipocrisie di un tipico microcosmo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: “Colpi di timone” al Teatro Chiesa: Tullio Solenghi alle prese con il terzo capolavoro di Govi

Tullio Solenghi diventa Gilberto Govi: al Teatro Colosseo rivive il mito di "Pignasecca e Pignaverde"C’è un filo sottile e magico che unisce Genova a Torino, e questo sabato passerà per il palco di via Madama Cristina.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Tullio Solenghi ancora nei panni di Govi: Colpi di timone' torna al Teatro Sociale di Camogli; Incontro a teatro con Tullio Solenghi interprete di Pignasecca e Pignaverde; Tullio Solenghi in Colpi di timone al Teatro Carcano di Milano; Roma, Teatro Quirino Vittorio Gassman: Pignasecca e Pignaverde.

Camogli: Colpi di timone torna per due sere al Teatro SocialeCamogli: Colpi di timone torna per due sere al Teatro Sociale ... msn.com

Tullio Solenghi ancora nei panni di Govi: Colpi di timone' torna al Teatro Sociale di CamogliTullio Solenghi e Mauro Pirovano in 'Colpi di timone' Giovanni Bevilacqua è piccolo armatore genovese. Durante una gita in barca, colpito al petto dal timone in seguito ad una serie di ondate anomale ... primocanale.it

Milano: TULLIO SOLENGHI in COLPI DI TIMONE Dal 6 al 10 maggio 2026 al @teatrocarcano Dopo il successo de I maneggi per maritare una figlia e Pignasecca e Pignaverde, il Teatro Sociale di Camogli prosegue nel proprio progetto Govi portando in scen - facebook.com facebook