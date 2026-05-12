Una comunicazione di Coldiretti Puglia segnala che l’obbligo di somministrare il bolo per oltre 60.000 capi di bestiame nel territorio del barese rappresenta un’operazione difficile da sostenere. La nota evidenzia una situazione di criticità e preoccupazione tra gli allevatori, che si trovano a dover affrontare questa misura senza poter contare su alternative praticabili. La questione riguarda principalmente le difficoltà pratiche legate alla gestione degli interventi sui capi di bestiame.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Forte preoccupazione per la scenario critico che si è determinato nella provincia di Bari, dove la sospensione dello status di zona indenne per MTBC (tubercolosi bovina complessa) si traduce oggi in un obbligo di identificazione totale degli animali tramite marca auricolare e bolo endoruminale che, con l’imposizione dell’impianto su oltre 60.000 capi bovini, si configura secondo Coldiretti Puglia come una misura logisticamente ed economicamente insostenibile, destinata a mettere in seria e immediata difficoltà l’intero sistema delle imprese zootecniche del territorio. La questione è stata oggetto di confronto, nel corso dell’ultima riunione istituzionale alla presenza dell’Assessore regionale alla Salute Pentassuglia, dell’assessore all’Agricoltura Paolicelli, del Dott.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Tubercolosi bovina: “obbligo di bolo per oltre 60mila capi, misura insostenibile” nel barese Coldiretti Puglia

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